房市／捷運萬大線備受矚目　大安區房價被這區超越了！

信義房屋企研室統計歷月實價登錄資料，台北市大安區住宅單價穩坐8字頭，但4月份中正區平均單價82萬，硬是比下大安區平均單價80.9萬，成為台北市最貴的行政區。專家指出，學區宅越來越高貴，以及羅斯福路兩側新推案，是房價上揚主因。根據信義房屋企研室統計，大安區住宅單價自2012年2月以來，就沒有低於8字頭，一直是北市各行政區房價之冠。不過，今年4月中正區平均住宅單價82萬，不只與去年同期69.9萬相較大幅成長外，而且比大安區80.9萬還高。中正區有中正紀念堂、中央政府機關，房價一向就高，近期捷運中正紀念堂站一帶還有南門市場都更、捷運萬大線等議題。不過，信義房屋南門店店長謝致遠認為，對於房價最有拉抬效果的是「學區宅」。謝致遠指出，中正國中是明星學校，由於目前台北市額滿學校優先入學標準，寄戶口已沒有太大用處，而是必須檢視家長與學童的實際居住事實，包括戶籍與房屋所有權證明，或是能夠證明連續在學區內租屋6年以上。因此，謝致遠說，中正國中學區內的住宅單價上漲，目前約落在90萬至120萬之間，甚至近期有一戶屋齡26年公寓，成交價92.5萬。除學區宅，今年低利環境，但購屋剛性需求買盤仍在，也是帶動看屋及購屋意願的另兩個原因。信義房屋台北東門店店長施偉倫表示，羅斯福路兩側近來新推案多，由於當地位處中正區與大安區交界，即使是中正區門牌的大樓，但就近享有大安區機能，因此價格也向大安區看齊。目前新成屋開價150至170萬，推估實際成交價約120萬至140萬間。