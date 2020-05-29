房市／防疫宅興起　板橋江翠重劃區推案熱潮再現

疫情襲擊全球帶來經濟衝擊與嚴重災損，但低息時代，剛性需求仍是購屋主流，而後疫期時代，「防疫宅」成重要概念，這也成今年重劃區建案主流，因此有知名建商，鑒於疫情趨緩，今年6月於板橋江翠重劃區推出新案。台灣防疫成功，再加上房價相對平穩，以及台灣利率創下歷史新低，負擔相對低，房市有支撐性。信義代銷表示，街廓大綠意多的重劃區是後疫情時代推案主流，擁有「公園防疫宅」的重要概念。由於重劃區建案是近年推案主力戰場，信義代銷分析指出，以北台灣來說，新北的江翠重劃區、央北重劃區、二重疏洪道、桃園的A7、小檜溪重劃區，仍將成為今年度推案重鎮。其中不斷開紅盤的江翠重劃區，一級建商插旗更是不手軟，尤其最精華的DE區，從國泰、國美、麗寶、潤泰和麗盛等大建商早已佈局完整，去年推案的國美翠亨村、國泰朋、北歐莊園與潤泰峰匯等更是熱銷指標，今年520檔期大型開發商歸隊，如立信一舉推出「帝景」五案總銷達110億元，以及同樣DE區的「潤泰二期」，區域熱度市場矚目。國內建築老手麗寶集團旗下的「麗盛建設」，向來推案量少珍稀，今年大旗揮軍江翠北E區，預計今年6月底公開「大璽Master One」，位江翠新富聚落，正面2099坪稚匯公園，江子翠捷運站、華江橋、新北大橋，江翠學區與文化雙十商圈，機能便利。獨棟全雙併戶型，進出單純，規劃49-66坪屬於區域內稀有產品。