房市／觀光客銳減　天母圓環商圈沒落　房市反而夯

天母圓環商圈店面沒落，加上沒有捷運加持，對房市竟是利多?週邊老公寓卻不降反漲，尤其商圈北側的天玉街今年更有四層樓交易總價2.5億的案例，主因除了觀光客減少，反而提高此區的居住生活品質外，同時舊公寓有危老都更的附加價值，連帶讓這區公寓價格再往上提升。據內政部實價登錄，今年3月，天玉街有屋齡44年的老公寓2樓，總坪數為354坪，交易總價高達2.5億元。信義房屋天母西路店專案經理洪浩庭表示，天玉街詢問度高的原因在於巷寬15米，環境清幽屬於純住宅，步行3分鐘即可到達天母圓環商圈，10分鐘可到新光三越天母店以及華威天母影城，15分鐘內可達台北榮總或振興醫院，生活機能完備之餘又不像大街上受商店吵雜髒亂的影響，許多退休族群或是享受步調慢的小家庭選擇入住。洪浩庭說，天母圓環商圈北側巷內天玉街公寓以35到45坪3房為主，平均單價在50到60萬之間，總價2000萬左右享有超高居住環境及機能，CP值相對高。而此區中古大樓以50坪以上大坪數居多，總價超過3000萬，門檻較高不如公寓搶手，因此，價格漲幅亦不如公寓。洪浩庭強調，其實天母大眾交通仰賴縝密且四通八達的公車系統，多班公車可直達台北市區或是轉乘至捷運石牌站或劍南站，同時亦有不少小巴可以直達陽明山，交通非常方便。而近年天母商圈，是因以往的服飾店或潮流店紛紛受電商網購盛行的影響，取而代之的則是咖啡廳以及特色餐廳深受天母圓環商圈里民喜愛。如號稱全台北最美的天玉街星巴克，吸引非常多年輕人朝聖。洪浩庭指出，天母圓環商圈屬於地質較硬的鞍山岩，相較台北市其他地方更耐震，許多消費者認為這是在此區購屋的一大附加價值，常會列入選屋的條件之一。