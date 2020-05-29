房市／房貸僅月薪4萬的1／3　淡江大學輕軌站周邊易入手

新北淡海輕軌綠山線通車一年，周邊房價以淡江大學站漲幅1成5最明顯，輕軌通車、淡江大橋主橋段動工等重大建設利多，不僅對淡海房市具正面助益，對於首購族來說，兩房的住宅總價最便宜為400萬左右，每月付房貸本金為薪水4萬元的３分之１左右，是先求有再求好的換屋跳板。根據內政部實登資訊，統計綠山線各站周邊近二年房價，其中周邊房價以淡江大學站漲幅1成5最多，2018年每坪約18.5萬元，漲至去年每坪約21.2萬元。信義房屋淡水北新店店長周怡靜表示，輕軌通車及淡江大橋的興建，代表淡水居民到台北塞車問題將獲改善，由於區域房價相對低，又有淡江大學支撐商圈，各種物件齊備，在低單價、低總價的誘因下，吸引不少首購的自住客流入。周怡靜指出，淡江大學站周邊，以圍繞淡江大學的學府路區域發展完整、各項生活機能最為便捷，物件多以中古公寓和大樓居多，屋齡30年兩房公寓的總價約在400萬至600萬元左右，屋齡20年的大樓總價為500萬至700萬間，價格上符合小資族的期待，又不失生活的便利性。許多月薪4萬元的上班族，對買房遲遲不敢行動，周怡靜舉例，曾有客戶買了學府路上總價525萬的兩房公寓，以貸款年數30年來看，每月攤還本金利息要18,321萬元，因夫妻雙薪，可以存更多資金，三年後小孩出生後，就把房子賣掉，換屋到中永和。「買房子本來就不用一步到位，特別是首購族應該先求有，之後換屋再求好。」周怡靜說，首購族在資金有限的情況下，從淡江大學附近的學府路、北新路、大忠街一帶低總價的物件著手。