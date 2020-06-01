房市／五股洲子洋人氣噴發　已有1家超市3家超商進駐

洲子洋重劃區推案多吸睛，促使五股近年房市交易熱，在新冠肺炎爆發後，雖有短暫壓抑買氣，4月台灣疫情趨緩外，買氣又噴發。而洲子洋重劃區也因人口持續移入，發展5年左右，已有1家全聯和3間便利商店進駐，相較其他重劃區發展快速。信義房屋五股重劃店店長林士凱表示，洲子洋重劃區多屋齡5年內新屋，且價格相對親民，例如和林口相比，目前林口新成屋都要3字頭，而五股每坪單價約比林口再便宜2至3萬以上，2字頭房價吸引原居住五股地區的居民在重劃區內換新屋，以及新莊、三重、蘆洲、林口等外溢型自住客戶。林士凱說，雖然洲子洋重劃區是新興的重劃區，但因為呈狹長型，位置與舊五股市區所在的成泰路完全平行，因此重劃區內各處走路到舊市區，都在5到10分鐘左右距離，生活機能可完全仰賴舊市區。至於洲子洋內本身的機能與未來發展性。林士凱指出，洲子洋重劃區面積僅約52公頃，生活機能較能快速凝聚，目前開發度已有45%以上，全聯、便利商店都已進駐；最重要的是，洲子洋可以視為早期的林口，因為林口也是隨著機場捷運通車後機能逐步到位成熟，五股地區預計2029年也會有五泰輕軌通車，而洲子洋內就有4個站點。此外，新北市府預計明年取得土地，增設五股交流道匝道，五洋高架道路預計3至5年內延伸到新竹科學園區；針對違規工廠、違建造成的「垃圾山」問題，新北市府目前也在整頓中；其餘生活機能方面，當地也近大都會公園、擁有新建的五股運動中心。林士凱說，洲子洋重劃區在現有的房價優勢以及未來發展性之下，4月疫情趨緩後，當地買氣估提升3成，代銷銷售新屋的狀況也很好。他觀察， 2至3房總價落在800至1200萬之間的產品，市場上接受度最高。