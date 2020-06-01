房市／桃園兩大交易熱區　青埔PK中路重劃區搶客

後疫情時代，桃園買氣轉強，重大建設不斷的青埔，純住宅環境的中路重劃區被拿來做比較，兩大重劃區房價相差不大，大樓價格均是2-3字頭，最大差別在於建設面跟交通，青埔擁3個捷運站點及高鐵站，而中路緊鄰桃園交流道，享有純住宅生活品質，各有各的擁護者。網友在mobile01先前發文詢問考慮桃園自住，要選青埔或中路，不斷有人討論，有網友回覆說，「搬到青埔半年，新開的連鎖店有星巴克、全聯二店…再來要開的...獨棟的藏壽司、新光影城和水族館等」。也有網友留言:「中路重劃區目前算是既文藝特區後最靠近市區又成型的案子，前幾天去看完中路幾個案子真的都蠻心動的。」不少要在桃園置產的購屋族都曾在青埔和中路重劃區進行比較，大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，青埔跟中路的大樓價格大多在2字頭到3字頭上下，青埔特區共有3個捷運站，分別為A17、A18及A19站點，若對於大眾運輸工具依賴都高，或偏好捷運的買方可以考慮青埔；中路重劃區位於國道2南桃園交流道旁，區域內以純住宅為主，且近司法園區，適合喜歡居住地區單純，以車通勤的民眾。由於青埔重大建設逐漸到位，已徹底擺脫過去鬼城封號。信義房屋中壢海華店店長李彥碩表示，青埔的優勢在於生活機能提高，知名建商多元，包括中悅、璞園等，是高CP值的選擇。信義房屋中壢海華店業務專員沈佳也指出，日前青埔才開了第三間星巴克，連郵局也即將設立，遑論便利商店林立，代表青埔發展亦趨成熟與發達。