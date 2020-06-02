房市／橋頭園區招商中　住宅首年免房屋稅　年輕人先卡位

橋頭科學園區日前啟動招商和環評，由於發展在望，連帶讓當地住宅以及土地的交易量近期均明顯成長，在新冠肺炎疫情的大環境中，更顯突出。高雄市地政局公布5月不動產買賣統計，建物部分，橋頭的交易棟數為223棟，與去年同期135棟相較，年增率65%，土地部分，交易筆數248筆，與去年同期186筆相較，年增率33%。信義房屋楠梓店專員簡怡仁分析，雖大環境受到新冠肺炎影響，但橋頭、楠梓的買方卻仍願意進場，主要都是認為疫情當下，成交價格有可能下修，因此下斡旋的意願提高。此外，橋頭還有兩個優勢，提高了購屋意願。第一，橋頭新市鎮屬於「國家級計畫特區」，目前購屋可免除契稅（一次為限），房屋稅與地價稅第一年也免徵，整體至少可省下10多萬元；第二，橋頭也有住宅出租市場，4房每月租金約2.5萬至2.8萬，屋主如果買來出租，房租幾乎足以抵銷每月房貸。不過，簡怡仁也表示，橋頭新市鎮才剛開始發展，多造鎮式社區，往往一個社區都超過500戶，公設齊全，每坪均價約17萬左右，但機能主要仰賴「近捷運青埔站」周邊，因此還需時間才能發展成熟；至於與橋頭相鄰的楠梓，單價與橋頭差不多，生活圈發展比較久、機能較成熟，加上有中古屋，部分會附裝潢或簡單家具，不少購屋族若想追求生活機能，並考量不想再花錢裝潢，也會選擇到楠梓購屋，可以說楠梓和橋頭區「各有擁護者」，但主要都是年輕首購族為主力。至於土地交易量方面，簡怡仁說，橋頭的土地最大優勢就是坪數大。舉例來說，近期精武路上、近青埔捷運站的商業用地，坪數超過1600坪，每坪單價約65萬，適合用來興建商辦大樓；住宅區土地，目前包括達麗、鼎宇等知名建設都已獵地插旗。