房市／疫情股災 5月住宅交易量減　業者：後續反彈恐不小

今年上半年房市旺季的3、4月份受疫情與股災影響，房市呈現旺季不旺的狀況，反應到過戶登記的買賣移轉棟數上，今年5月的移轉棟數六都合計為1.72萬棟，分別年減22%且月小減2%，不過隨疫情與股市趨於穩定，房市交易已經有逐漸回穩的趨勢。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於買賣實際簽約到辦完移轉登記的時間，可能有一個月左右的落差，因此5月的買賣移轉棟數大致反應3月中旬到4月的交易狀況，而當時也是市場上疫情與股災發生最為嚴峻的時間點，而去年5月則是上半年旺季移轉數據最高的一個月，因此買賣移轉棟數相較起來就出現年減22%這樣的幅度。根據各地政局的資料顯示，台北市5月的移轉棟數為2118棟，月減8%且年減23%，新北市則是4179棟，月減9%且年減25%，交易移轉棟數以板橋區、三重區、土城區、三峽區減少較多，主要受中古屋市場景氣影響與新成屋移轉棟數減少所致。桃園市則為3183棟，月減4%且年減13%，台中市則是為3021棟，月持平但年減27%，台南市則是5月移轉棟數1676棟，月減1%且年減24%，高雄市反而表現相對穩定，交易量3033棟分別月增13%但年減16%。曾敬德指出，仲介業普遍在5月都繳出大幅增長的交易表現，反應疫情回穩與低利等條件下，市場買盤逐漸回籠，接下來的移轉數據有機會反應回溫的買氣，在接下來出現一波反彈表現。