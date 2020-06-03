房市／林口A9站賣壓未消價格受阻　建設多起來將反彈

相較市中心房價高，有機捷站點的林口交易依舊很突出，統計今年第一季所有機捷站點周邊交易量，當屬A9林口站附近交易量最多，因其為林口最精華地段，未來建設均圍繞該處，深具發展潛力。今年5月，桃園住宅不動產交易量縮減，龜山區成長最多，包括林口站附近的長庚商圈和龜山生活圈都為其熱門交易區域。信義房屋林口站前店店長汪耀崇表示，林口交易熱原因，房價相對親民外，有許多建設也陸續展開。汪耀崇強調，林口站附近以文化二路和文化三路最受歡迎，離長庚醫院近之外，附近還有大片土地已完成招標，包含未來林口國際園區和三立影城，打造類似國外環球影城。除此，三井複合購物城也在這此處設置，及東森集團營運總部也選擇落腳與此。由於長庚生活圈因人口不斷移入，交通塞車受到詬病，A9站未來也將結合林口公車轉運站，改善區域環境。因此，A9站是林口最精華地段，受疫情影響，不少台商將資金匯回，或轉回台灣定居，都會選擇A9站周邊的生活機能。汪耀崇說，目前這周邊是林口房價最高的地方，單坪價格約40萬元左右，有一棟指標性大樓「森聯摩天41」，以大坪數為主，成交價已突破45萬元。雖然A9站周邊是林口最貴地段，但因不少屋主當初成交於5字頭，所以賣壓仍重。汪耀崇表示，包括文化三路仍有3到4棟新大樓陸續交屋中，餘屋量高賣壓仍重，不過深信經過一段時間去化之後，且這些建設陸續推出，未來仍有機會重新站上5字頭。