房市／疫情趨緩　蘆洲千萬宅買方增加　屋主惜售心態強

台灣新冠肺炎疫情大為趨緩，購屋族紛紛出籠，新北市蘆洲近來買方量提高，但因當地距離北市一橋之隔、擁有3座捷運站、公園綠地面積大，屋主惜售心態也很明顯，因此，只要是品質好的物件通常能很快成交，甚至「想買不一定買得到」。新北市地政局統計5月份不動產交易移轉量，受新冠肺炎疫情影響，全市建物交易棟數與去年同期相較，年減25%，不過，蘆洲區卻是年增率、月增率雙雙正成長的區域。根據統計資料，蘆洲今年5月交易棟數242棟，較去年同期213棟成長13%，亦較今年4月交易棟數225棟，成長7%。信義房屋蘆洲店店長陳帝嘉觀察，近期疫情趨緩，買方來電詢問量的確有提高，不過，屋主惜售心態明顯；由於需求大於供給，當地品質、價格不錯的物件，成交速度變得比較快，甚至有時想買還不一定買得到。陳帝嘉分析，之所以有此狀況，主要是因蘆洲地區有3座捷運站，距離台北市僅隔一座重陽橋，加上區內擁有寵物公園、柳堤公園以及微風運河公園等，居住環境與生活機能俱佳。而且，當地還有建設議題帶動，例如捷運環狀線未來會在徐匯中學站和中和新蘆線交會，北市府推動士林北投科技園區，若招商完成，與蘆洲僅一橋之隔，也因上述原因，使得屋主惜售心態明顯。陳帝嘉也表示，目前蘆洲最受歡迎的產品有三類，總價帶分別是25年左右公寓約800至1000萬，20年左右華廈總價約1000至1200萬，15年左右大樓總價1300至1600萬。如要在蘆洲購屋，陳帝嘉推薦，近北市、交通機能最佳的區塊包括三民路、民族路、集賢路一帶，當地靠近台北市且有徐匯中學、三民高中2座捷運站；如學區取向，可考慮南港子重劃區，包括長榮路、長興路、光榮路一帶，當地有忠義國小、鷺江國中等學校，也有捷運蘆洲站。