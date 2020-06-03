房市／解決淹水問題　安南舊透天賣得掉了

受新冠肺炎疫情影響，台南市5月整體交易量年減24%，但安南區建物移轉量年增率卻逆勢成長30%。專家分析三大原因，官方投入治水預算、北外環道建設正在興建、重劃區內推案量大，促使安南購屋熱潮不受疫情衝擊，仍然維持高檔。台南市地政局公布5月建物移轉量統計，安南區今年5月交易棟數214棟，較去年同期163棟，年增率達31%；北區今年5月交易棟數則為182棟，與去年同期150棟相較，年增率21%。由於受疫情衝擊，台南市5月整體的交易量年減24%，兩區堪稱逆勢成長，是台南市房市交易表現最亮眼的區域之一。信義房屋安南海佃店主任郭鎮彰分析三大原因，首先，北外環道路分四期開闢，全長14公里，完工後從台17線到南科只需12分鐘，第三期工程（新市至台江大道）明年中完工，通車後可望帶動安南東北側區域買氣；第二，安南有九份子、商六十、本淵寮、新宅等重劃區，建商推案量大，購屋族詢問度也高。第三，過去安南淹水問題嚴重，尤其舊社區不像新的重劃區排水規劃較完善，如海佃路二段沿線過去常常水淹及胸，導致買氣不佳，不過政府陸續編列預算治水，今年也編超過6000萬，「雖遇大雨還是會淹，但大約都到膝蓋左右」，淹水問題的確在改善中，舊社區透天也開始賣得掉了。郭鎮彰說，安南區交易熱絡，因幅員大，從九份子到商六十之間，包括海佃路、北安路，都是購屋族詢問度較高的地區，而市場接受度最高的產品，20年以上透天約800萬左右，屋齡10年內約1200萬左右。信義房屋開元店店長蔡理朱則表示，北區發展成熟、機能佳，由於有屋齡較久的中古屋，房價相對重劃區新成屋便宜，公設比也比較低。舉例來說，開元商圈即使5到10年的產品，3房平面車位總價僅約800多萬，在許多新興重劃區只能買到2房平面車位，若是10多年中古屋，4房平面車位也在千萬內，因此，不少首購族比較完之後，選擇到北區舊商圈買房，可能也是促使北區交易量高的原因。