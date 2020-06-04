房市／平鎮自住比例全國第三高　竟跟隔鄰中壢有關

財政部統計分析房屋稅徵收情況，2019年六都中，住家自住增加最多是桃園市，而平鎮更是全國自住比例第三高，因其低房價，且仰賴中壢商業機能有關。財政部報告提及，房屋稅實徵淨額由2015年694億元，成長至去年的810億元。住家自住用房屋向為房屋稅收主要來源，占比近4成，去年略降至3成8；其次為營業用房屋，近年皆占3成5左右。戶數方面，去年全國住家自住用658萬戶，較2015年增加14萬戶，6都又以桃園市增加4.5萬戶最多，因房價較雙北親民，吸引人口移入所致。據統計，桃園市平鎮區自住比例77.5%，位居全國第三高。信義房屋平鎮店主任宋律吾表示，平鎮生活圈與中壢連動，可稱是「中壢火車站後站的住宅區」，尤其平鎮國高中、復旦中學旁是南桃園知名的文教區，自住比例相對高。宋律吾舉例說明，平鎮人若想到餐廳聚餐或看電影等休閒娛樂會到中壢，而中壢人看病或者念書，也會來到平鎮，生活圈緊緊相連外，平鎮低房價，也會吸引中壢人至此購屋。依據桃園不動產交易e指通統計數據，平鎮主要交易量集中於平鎮國中周遭，今年第一季交易107件，平均每坪單價為17.18萬元；其次是南勢重劃區，共有39件，平均交易單價為14.89萬元；忠貞市場商圈交易31件，平均單價為13.11萬元；文化國小附近交易量為19件，單價為13.21萬元。宋律吾更表示，平鎮區域屋齡偏年輕，最老約30年左右，無法享有免稅優惠，也是拉升自住比例高的原因。