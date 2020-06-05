房市／沒被疫情打敗　天龍國就文山區一枝獨秀

天龍國房價一定高不可攀？台北市文山區尤其木柵地區，1200至1300萬可買公寓，1500至2000萬可買電梯2到3房，相對其他各區便宜，因此即便今年房市大環境受新冠肺炎疫情衝擊，文山區卻沒被擊敗，交易依然熱絡；房仲業者更指出，這幾個月來交易量提升，高CP值物件甚至可以「當天完售」。台北市地政局公布5月份建物交易移轉量統計，受新冠肺炎疫情影響，全市交易量年減22%，且大部分行政區的交易量都較去年同期衰退，唯有文山區「一枝獨秀」，今年5月交易273棟，較去年同期228棟，年增率達19%。信義房屋文山政大店店長趙志瑋表示，文山區不是投資首選，但非常適合自住，每人可享有的公園綠地面積大、學區與生活機能完備、捷運文湖線行經、信義快速道路可直通信義區，距離大安區及中正區不遠。最重要的是，趙志瑋說，文山區分景美、木柵地區，景美因有捷運松山新店線行經，離市區又更近，房價確實比較高，但木柵地區目前新成屋每坪約6字頭，主力產品屋齡20年左右電梯大樓，2至3房總價1500至2000萬，30坪老公寓則約1200至1300萬左右。這樣的房價相對鄰近的大安、中正、信義區親民，北投和萬華雖也房價較低，但考量居住環境以及與市中心的距離，仍是文山區較佳；此外，不少人認為台北市房價貴，選擇到一橋之隔的板橋、新店、永和購屋，但其實台北市外圍第一圈的房價現在幾乎已與文山區差不多，甚至新店央北、五峰重劃區房價已經飆高達7字頭以上。趙志瑋表示，正是因為擁有北市門牌但房價相對低，即使疫情當頭，文山區的交易狀況並未受到太大影響，因為自住需求仍很強勁。據他觀察，這幾個月來，最搶手的中古電梯2、3房產品，因總價只要1500至2000萬內，常常一接到案子開放看屋，當天就擠進2、30組客戶，且「當天就賣掉」。