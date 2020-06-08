房市／12億建設投入大里　太平等外圍區追不上房價

台中大里區是目前全市人口第三多的行政區，而台中市府近年也陸續投入超過12億經費推動區域建設。專家指出，大里距離市中心南區騎機車3分鐘，區內本身機能與學區也很完整，再加上政府投入的資源和未來發展性「很具體、看得見」，近年房價也攀升。聯徵中心資料顯示，大里去年Q1至Q4各季的平均授信額度都約600餘萬元，相較2009年Q1至Q4都約300餘萬元，10年來房貸金額漲幅約達75%。另根據大台中房市交易動態資訊平台刊登的5月《大台中房市月報》，大里公寓、華廈、大樓的交易均價21.6萬元，是太平、潭子、烏日、清水等「衛星區」之中最高，而且呈現「全區價格上揚」趨勢。信義房屋大里國光店店長鄭雯鎂指出，與台中市中心的房價相較，大里相對親民，市場上最受歡迎的產品類型和價格，10年內大樓單坪價25萬以下，3房約900至1200萬，若10至20年，單價2字頭以下；10至15年的透天別墅，則約2000萬以下。不過，依照社區與屋況的差別，這幾年大里房價確實呈上揚趨勢。鄭雯鎂分析房價上漲的主因，第一，大里本身條件就不錯，距離南區一橋之隔，也近烏日，區內綠化、學校都很密集且完善，適合居住；第二，台中市府陸續在大里投入許多資源，部分已經「看得到成果」，因此炒熱當地房市交易價量，有不少原居住在其他區的購屋族，也會轉向大里看屋。大里區人口目前在全市排名第三，台中市府近年投入逾12億元推動當地建設，例如剛完工的草湖防災公園、台74線大里聯絡道橋下將增設平面道路、預計明年完工的大里國民運動中心；另外，當地的親子館、托嬰中心也陸續開設，公園改善計畫也持續進行中。