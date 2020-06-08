房市／淡海新市鎮最保值在這區　2房最秒殺

淡海輕軌通車後，淡海新市鎮還有1字頭房價，吸引首購族，2房總價700萬內幾乎件件都是秒殺，由於淡海新市鎮案量大，相對保值區在於新市國小及家樂福周邊，可到3字頭。自從綠山線輕軌通車後，餘屋量高的淡海新市鎮成為炙手可熱交易區塊，但由於建案林立，也有不少首購族納悶在淡海新市鎮看屋，發現有些建案沒人賣也不會跌，但有的建案不久後會被打回原形，甚至更想知道怎麼買不易跌價。信義房屋新市店店長王志維分析表示，因建商品牌不同，而價格上有所區分，因此在淡海新市鎮房價混亂，比如說，知名建商的社區房價可能交易價20-30萬元，但若二線品牌的社區可能成交才在1字頭。淡海新市鎮比較房價較高處也在其核心區段，王志維說，目前新市國小和家樂福周邊房價最高，因建商品牌不同，約2-3字頭。王志維指出，淡海新市鎮以首購族和退休族居多，首購族因預算考量，比較能接受的總價帶為2-3房的800萬至1000萬元間，若2房總價在700萬內一定會秒殺。退休族則喜愛大坪數，部分對公設要求高，希望能有游泳池和花園造景等。然而前些時候，3-4月疫情未明朗化時，淡海新市鎮買氣受到影響，不過，王志維表示，5月之後，買方出價意願高，能接受符合市場行情價格，交易量因此有再提升。王志維強調，輕軌通車後順勢帶動淡海新市鎮買氣，從北市、三重和蘆洲等地到此買房不少。尤其淡江大橋已見結構及淡北道路工程等均可望於2024年到位，淡海新市鎮聯外交通阻塞問題將逐步有解，預期將持續提高買氣。