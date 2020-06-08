房市／建設湧入高雄楠梓　新屋創高價　中古屋更加搶手

高雄市府近期宣布要在楠梓打造全市首座足球訓練中心、將楠梓高中轉型為「K12國際學校」，隨著區域發展利多逐漸湧現，土庫重劃區今年第一季的實價登錄資料亦顯示，扣除親友間特殊交易案件後，無論大樓或透天產品，只要轉手都有獲利。舉例來說，土庫一路上一棟屋齡8年透天厝，101年8月售出價格為1290萬，103年12月第二度轉手，價格上漲至1660萬，到今年3月，又漲至1750萬，8年來漲幅達35%；土庫二路亦有一戶屋齡6年的大樓產品，104年4月時，每坪單價15.73萬、總價378萬，今年1月轉手，單坪價格漲至19.14萬、總價460萬，漲幅達21%。信義房屋楠梓土庫店店長蔡岳霖指出，當地土地成交價上漲幅度明顯，以商業地來說，106年時每坪大約20萬出頭，去年已達每坪30萬，因此，建商如果在此推出新建案，價格也越來越高。在此狀況下，當地中古屋反而越來越受到青睞，交易價量均有成長。蔡岳霖說，原因就是相較於新成屋，中古屋的價格更平易近人，而且部分可能有簡單裝潢甚至家具，對購屋族來說又是省下一筆費用。蔡岳霖也說，土庫重劃區擁有家樂福、近火車站，土庫商圈既有的生活機能也很好，是吸引人口移入、建設也開始推動的主因，甚至在其他地區都面臨少子化的衝擊時，楠梓卻「沒有這回事」，區內的學校陸續都在進行校舍增建工程。而若以土庫重劃區市場接受度最高的產品來說，蔡岳霖舉例，較新的社區型透天約1300萬、臨路型1500至2000萬；大樓部分，3至5年的3房平面車位約700萬、2房平面車位約450萬。