房市／大橋火車站旁交易量冠台南　永康未來性最強區域

信義房屋統計台南市各火車站點週邊交易價量資料，大橋火車站過去5年，每年都是交易量最高的車站，今年第一季交易件數也居冠，房市熱度強壓市中心的台南火車站。專家指出，大橋火車站鄰近大橋重劃區，現在已經很多新建案並吸引人口移入，該重劃區旁還有「砲校遷移」的議題，待遷建完成後，等於又釋出一大塊發展性強的土地，「未來10年都會是永康最有指標性的區塊」。台南市全境共有17座火車站，據信義房屋統計，大橋車站週邊近5年交易件數均領先台南站、永康站、善化站、南科站，是全市交易量最多的火車站。大橋車站2019年住宅交易量達493件，台南站251件，永康站則是221件。信義房屋永康勝利店店長李霆宇指出，大橋火車站近大橋重劃區，包括永龍建設和聯上建設等，都到當地推案，光是今年到現在已經有三批交屋，每一批都是200戶以上，因此交易量大。李霆宇表示，大橋重劃區因屬新的重劃區，公設、道路規劃完整新穎，例如近期有總圖即將完工；此外，當地並非傳統永康舊市區（中山路、中正路一帶），而是比較靠近北區、南區，跨越台鐵鐵軌後，也有奇美醫院、南台科大，加上有交流道，往來台南科學園區相當便利，因此，來自各區塊的購屋族都能夠吸收。也因為如此，李霆宇說，大橋重劃區4、5年前剛開始發展時，新案每坪約11至12萬，如今已漲至約18至20萬，土地交易價格每坪也要34、35萬，幾乎媲美台南東區的價格。而且，雖然漲幅明顯，但因大橋重劃區旁，還有「砲校遷建」的議題，這幾年遷建完成後，又是一大塊土地釋出，未來發展性高，因此「未來10年都會是永康最具指標性的區塊」。