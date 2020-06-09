房市／台中火車站旁三井LaLaport　預計提早半年完工

日本三井集團預計在台中市東區台糖湖濱生態園區投資興建「LaLaport購物商城」，中市府日前宣布該案已於6月初拿到建照，月底可動工，完工日期則從原定2023年提早至2022年秋季。看好台中車站翻新、周邊道路打通，以及知名商場即將進駐，車站一帶的店面交易價格已然上揚，也有開發商進駐獵地。信義房屋國圖館店專員謝凱勛表示，車站翻新，且大智路貫通後，前後站形同被打通，對於原本沒落的後站區域無疑是一大利多；而且，未來從火車站前往LaLaport購物商城與湖區，勢必得經過復興四路、大智路，因此當地的屋主看準未來發展性，多半選擇惜售，致使當地的房市「詢問度雖高、交易量不高」，而另一部分願意出售者，也是以較高價格轉手，例如過去老透天價格約1800萬左右，如今可以賣到2500萬。實價登錄揭露，去年4月復興路四段61至90號有屋齡36年大樓的1、2樓店面，以單價23.7萬、總價4660萬賣出。去年另有開發商斥資1.2億元，買下復興四路上「舊國際戲院」及周邊老透天。至於前站部分，謝凱勛表示，雖不是處於車站前往湖濱園區的必經道路，但受到車站翻新與道路貫通的影響，前1、2年當地屋主較願意出售物件，例如台灣大道一段、宮原眼科對面都有店面售出，前者目前繼續租給麥當勞，後者尚在整理裝潢中；不過，由於建設規劃逐漸明確、到位，今年以來賣方心態轉為惜售，都想觀望之後房市的成長幅度再賣。例如實價登錄顯示，台灣大道一段301號至330號之間，屋齡21年的店面1樓，去年底以2000萬售出，但同一棟透天105年時整棟交易價格才1500萬。此外，謝凱勛也表示，近期店面租賃的詢問度也有提高。目前火車站附近的店面行情，不包括角店，月租金約5萬元；若是湖濱生態園區，月租金約3萬元。