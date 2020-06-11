房市／蟬聯高標！信義房屋連六年獲「公司治理評鑑」前5%

第六屆臺灣證券交易所「公司治理評鑑」於10日頒獎，今年901家上市公司僅有45家上市公司獲得前5%，當中更只有信義房屋、玉山金控、台積電等12家上市企業連續六年獲此殊榮，信義房屋更是房仲服務業唯一，評鑑分數甚至破百。信義房屋自成立之初，即以｢該做的事，說到做到｣做為公司治理的基本原則，使不動產交易更安全、更合理、更有效率，獲得連六年的高標成績。本次公司治理評鑑指標仍然以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「落實企業社會責任」等OECD公司治理四大原則，包含87項指標做為評鑑標準，合計共1,600家上市、上櫃公司，信義房屋在董事會運作以及碳排放揭露部份都獲得額外加分，因此本屆總得分突破百分，非常難能可貴。信義房屋積極深耕企業社會責任，近年舉辦「部落節電回饋活動」減碳計畫，信義房屋中壢店店長王憲正帶領分店同仁穿上志工服前往桃園比亞外部落免費換燈管，他表示希望這個活動能讓偏鄉小朋友在寫功課時有充足的光線，同時也教導部落村民，其實閃爍或是舊型的燈管比新型LED燈管更耗電，更換新型燈管既省錢又減碳，一舉兩得。藉此發揮信義影響力，向客戶、同仁、供應商、社會大眾等利害關係人宣導永續發展觀念與意識，確保永續消費與生產模式，進而達成企業以及社會的永續經營。對社會盡一份心力外，對員工治理程序透明、堅持自我培訓絕不挖角，同時鼓勵員工生活與工作平衡、促進性別平等、推動友善職場環境。不只第二胎（含）以上12萬元補助獎勵生育，業界唯一「工作鑑賞期」鼓勵年輕人築夢，108年初更推出彈性福利制度的產業創舉，每位同仁發送1萬枚「信福幣」，可以用來支付學習成長、身體健康、家庭照顧等三大構面的福利項目，最高使用額度等同於新台幣15,000元，打造更彈性、更符合員工需求的福利制度。信義房屋從公司治理、消費者服務以及環境永續全方位持續自我評量，維持六大關係人等各面向的權益平衡，期望對房仲業及其他產業產生良好的示範效果之際，也自我期許以「最有溫度的信任服務」幫助全台灣所有的消費者完成家業夢想。