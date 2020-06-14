房市／不會長蟲跟變形　最適合台灣天氣的木質地板

木質地板能提升居家質感，比較其他材質也相對防寒、降低噪音，不過，實木地板不僅昂貴、難保養，加上台灣氣候四季潮濕溫熱，很容易就會變形、受潮、發霉、長白蟻，因此超耐磨地板近年來變很夯。近期有網友在網站上發問，台灣適合裝設木地板嗎?許多網友回饋說，台灣太潮濕，容易受潮發霉或長白蟻等，其實超耐磨地板也不輸給實木地板。信義居家表示，超耐磨地板是木粉高壓壓製成的高密度板，類似系統櫃的板材，表面貼上木皮或木紋紙，並塗上防水、抗磨的三氧化二鋁塗料。由於是壓模製成，比起實地板，拼接處可以做到更加密合、不卡汙垢，甚至不滲水。超耐磨地板可分為海島型和卡扣式兩種。信義居家指出，海島型超耐磨地板是人工合成，底板採抗潮夾板，並貼上塑膠貼皮，表層耐刮，較不怕髒且好清理易保養，市面上品牌眾多，只是質感不如實木，甚至有些品質較差者塑膠感很強，多為台灣製造，每坪價格2,500至4,000元。卡扣式超耐磨地板地板材質為木屑熱壓處理而成，表面為印刷牛皮紙再塗三氧化二鋁，表層耐刮好照顧，且易清潔保養，與海島型超耐磨木地板一樣品牌多但也良莠不齊，但以進口居多，包括歐美和東南亞品牌都有，單坪價格也是3,500至6,500元。最後信義居家也要提醒，不同木地板的施工方法及價格皆不同，選擇上必須衡量自己的需求，和環境的限制，在裝修時防潮措施也要兼顧，並要注意是否有提供保固，才不會多花冤旺錢當冤大頭。