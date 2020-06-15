房市／永和最受歡迎生活圈　仁愛特區保順路上榜首

中和區地政事務所公布今年3月「風雲榜」，永和區最受歡迎的生活圈在保順路。專家指出，保順路位於仁愛特區，生活機能、學區、居住環境均佳，由於預期捷運萬大線將在此設站，近期仁愛特區詢問度頗高，尤其當地屋齡20多年中古社區大樓，由於公設比低於15%，房價又相對親民，最受購屋族青睞。根據官方統計，永和區3月份最受歡迎生活圈在保順路，另如博愛街、永和運動中心，也是交易量相對大的區域。該份統計另指出，永和區最受歡迎總價介於1500至2500萬，最受歡迎單價介於40至50萬，最受歡迎的類型與坪數，分別是11樓以上含電梯的住宅大樓，以及30至40坪。信義房屋永和信義店店長許智偉分析，保順路上「凱旋門花園廣場」、「泰隆柏園」等社區，屋齡均約20多年，最大優勢在於公設比介於10%到15%之間，且單價不到5字頭，約40萬上下，與仁愛特區其他社區大樓動輒5字頭，新成屋甚至上看6字頭以上相比，相對親民。此外，保順路所在的仁愛特區原本就鄰64快速道路，區內店面少，又近公園與學校，是居住環境好的住宅區。許智偉說，捷運萬大線通車後，在永平國小側有一站點，因此不少購屋族看準這一點，使得近期仁愛特區物件的詢問度增加。至於交易量亦頗為熱門的博愛街、永和運動中心一帶，許智偉表示，博愛街是永和地區一條經過特別造街計畫的「藝術街」，是一條行人友善且充滿綠意的街道，加上近頂溪捷運站，因此受到購屋族喜愛；而永和運動中心一帶因沒有捷運站，房價與永和各區塊相比略低，但運動中心新建完工後，加上當地搭乘公車過福和橋到台北市公館頗為方便，應是當地交易量也很出色的原因。