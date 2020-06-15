房市／中國醫遷校　家長和教師超前部署台中水湳

中國醫藥大學部分科系近3000個學生109學年度開始，將從原校本部遷至新建的水湳校區就讀。雖距離開學日10月5日4個月，但第一線房仲業者觀察，已有家長、老師「超前部署」到水湳地區看房；由於當地多屋齡20多年的中古屋，水湳的師生則較偏好屋齡相對新、坪數大且較便宜的軍宅產品，3房車位約1000至1200萬。中國醫校方規劃，109學年度起包括醫學系、中醫系、牙醫系一年級，以及藥學系一到五年級，以及其他多個科系二到四年級，約有將近3000個學生要遷移至新校區。而為因應工期以及搬遷工作，全校開學日將延後至10月5日。雖還有近4個月時間，但信義房屋水湳文華店店長廖畯樟觀察到，水湳地區因鄰近文華高中捷運站，又有傳統市場、國小至高中的完整學區，加上居住環境不像逢甲商圈這麼擠，因此過去購屋主力來自一般自住客。不過，由於中國醫水湳校區即將完工，近日已有多組學生家長、老師等客戶到水湳看房，且也有實際成交。廖畯樟表示，學生家長和老師最偏愛的產品，主要是當地兩棟屋齡約13年左右的軍宅「皇城園邸」、「皇城帝寶」，兩社區物件的坪數都頗大，3房約30坪，單價約19、20萬，加上平面車位總價約1000至1200萬。至於一般自住客除軍宅外，也會考慮屋齡20多年，但總價更低一些的中古屋產品，3房機械車位總價約800至1000萬左右。至於租屋市場方面，根據校方自行統計，學校周邊500公尺內（敦化一路、文心路、中清路、凱旋路所圍範圍），整層出租的價格約1.2萬至2萬元，套房4500至9000元，雅房3000至6000元。