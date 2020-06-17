房市／徹底擺脫鬼城　全台26重劃區三峽北大空屋最少

根據內政部營建署最新公布的全台26個重劃區低度使用（用電）住宅調查，三峽北大特區擁有房屋稅籍的住宅共2萬3344宅，其中僅1851宅屬於低度使用，占全部住宅比例7.9%，是各重劃區內比例最低的。專家分析，北大特區面積不大，生活機能發展快速，加上擁有國立大學，居住環境佳，因此租屋、購屋市場都熱絡，空屋率較低。內政部每年均統計全台各重劃區房屋低度使用的情況，但僅有開發達一定程度者才會列入。過去僅15處重劃區，2018年後新增五股洲子洋、桃園中路、南台南副都心等11個重劃區，未來預計進一步納入新店央北、板橋江翠、三重仁義、新竹金雅、台南平實營區、永康砲校創意設計園區等6重劃區。其中，根據最新一期統計資料，三峽北大特區的低度使用住宅比例在26重劃區中最低。大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，三峽北大特區的面積相較其他重劃區來得小，因此生活機能的發展速度相對快，此外，當地房價相對雙北市中心親民，通勤至市區的距離亦在可接受範圍，加上「桃子腳國中小」相當知名，因此吸引不少年輕小家庭移入。除房屋買賣市場熱絡，郎美囡認為，不少台北大學師生也有租屋需求，讓當地租屋市場也頗為熱絡。兩因素之下，讓北大特區的低度使用住宅比例，較其他重劃區更低。信義房屋三峽北大店店長李佳諭則表示，重劃區街廓整齊，電纜線全部地下化，區內也沒有工廠或大型車輛會行經，整體居住環境佳。生活機能方面，由於重劃區面積不大，北大特區發展15年左右，包括全聯、家樂福、頂好、星巴克以及許多連鎖餐飲店都已進駐，因應越來越多人口移入，目前當地也有3所國小、2所國中。李佳諭說，由於居住環境條件好，近年北大特區房價漲幅明顯，新成屋開價4字頭，屋齡10多年中古屋平均單價約30至33萬，依屋況、地點、社區，略有價差，但一般來說2房含車位總價約1000萬，3房含車位約1500至1700萬。