房市／疫情後新現象　新店1500萬別墅交易突變熱絡

新冠肺炎疫情改變世界，台灣解封後，房市出現不少新現象，5月以來，新店山區型別墅交易突然變得熱絡，包括高總價的大台北華城，以及在新店安坑的總價1500萬元左右的平價型別墅變得相當搶手，交易量呈現暴增。新店山區別墅交易熱，信義房屋新店安祥店店長謝明廷回應說，今年1至4月，新店山區型別墅可以零星個案成交，突然在今年5-6月時爆量，甚至買方出現加價買現象，應該跟疫情有關，消費者希望能住郊區，享有優質的生活環境外，也得以享受有天有地的住宅。新店高總價別墅，包括青山鎮和大台北華城等，買方均是高資產客戶。謝明廷表示，購買青山鎮的族群，不少在美國和加拿大等國均有置產，特別喜愛這種清幽環境，並且是距離台北市近。「不少人想圓一個別墅的夢」謝明廷指出，位於安坑的平價型別墅屬中間價位，是一般人負擔得起，所以有部分的人表達想圓一個住別墅的夢想，尤其以50-60歲換屋族居多，不乏來自於台北市文山區或中永和軍公教人員和企業中產階級到此購屋。安坑別墅型社區包括綠中海，近期交易總價約1500萬元左右；彩蝶社區價位更低，約900-1200萬元。謝明廷指出，近期這些平價型產品火熱程度，從買方還追價買可以看出，而隨著市場變好，屋主也醞釀提高開價。