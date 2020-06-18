房市／高雄衛武營旁新成屋漲至2字頭　國宅單坪少10萬

衛武營國家藝術文化中心2018年10月啟用後，週邊自今年開始有預售案推出，開價都在2字頭，至於面衛武營的中古大樓，近年實際成交價格也在20萬左右。不過，鄰近的「五甲社區D型、F型國宅」，雖然近年房價從每坪不到10萬，漲至每坪約13萬左右，但價格仍相對親民，加上坪數大、格局佳，一有釋出往往很快都會賣掉。由於衛武營一帶腹地不大，信義房屋五甲店專案經理王沛軒表示，週邊新大樓數量不多，約6年前主打有景觀的建案「鼎席」剛推出，每坪開價超過30萬，實際成交價依樓層，最高約有26至28萬，低樓層也有20萬左右，另如近衛武營但面向國道1號的建案，每坪也有18至19萬的行情；整體來說，衛武營一帶的新推案目前開價都超過20萬，實際成交價格也都在20萬上下。不過，位於國富路、新富路的五甲社區，雖非面衛武營第一排，但距離也很近，附近有美廉社、台糖量販超市，亦有學校與許多診所，生活機能完備。王沛軒指出，五甲社區國宅包括D型、F型的電梯大樓以及公寓，電梯大樓部分屋齡約25年，因為室內實坪多在30坪以上、格局佳、衛浴均開窗，2014年時單坪價格約9、10萬，如今已漲到約13萬；但由於建物品質好，房價仍比一般大樓低，買方通常是有親友住在國宅內，或是對此區很熟的人，一有釋出立刻下手。有趣的是，國宅社區內電梯大樓產品價格較一般大樓低，其公寓產品每坪單價卻比一般公寓高了1、2萬元。王沛軒說，五甲社區的公寓部分有管委會，社區環境維護得不錯，因此價格比一般老舊公寓高。