房市／南樹林車站房價漲近3字頭　捷運話題仍未發酵

台鐵推動「鐵路捷運化」，2015年底新設「南樹林車站」，不僅乘車旅客人次4年來明顯成長，週邊房市交易價量也走揚，2019年全年交易量達262件、住宅均價29.5萬，皆創歷年新高。專家指出，除房市走勢往上，公共建設議題帶動當地價量齊揚；此外，捷運萬大中和樹林線第二期規劃將行經樹林市區，將是未來房市利多議題。南樹林站2015年12月23日正式通車，2016年全年旅客55.7萬人次，逐年成長，2019年已達80.5萬人次。根據信義房屋統計車站週邊實價登錄資料，南樹林火車站周邊，自2012年單坪價格為19.66萬元，逐年走揚，去年住宅均價已漲至29.5萬；去年交易件數262件，亦較2013年73件，大幅成長250%。信義房屋樹林中華店店長陳嘉煌分析，南樹林站週邊房價上揚，主要原因除台灣整體房市呈現走揚趨勢，加上火車站開通後也會推升區域成交價量。此外，捷運萬大中和樹林線第二期規劃從土城沿城林大橋進入樹林市區，預計經過最熱鬧的中華路、大安路，這也讓當地屋主出現惜售心態，期待未來捷運通車前後能再有一波漲幅。陳嘉煌指出，南樹林車站一帶屬於「中華八德生活圈」，擁有各大便利商店、頂好超市、彭厝市場。目前當地屋齡30多年公寓、20至30年大樓落在25至30萬間，2房約800萬左右，3房約900至1000萬，較靠近工業區的產品單價更低，約17至23萬；由於總價多在千萬內，最吸引樹林當地首購族，也會有土城、板橋等鄰近區域購屋族到南樹林一帶看屋。住商不動產企研室經理徐佳馨則表示，除非當地房市本來就很好，通車後「好上加好」，否則一般來說，捷運或火車站通車前的房價會最高。而南樹林站之所以從通車至今房價一路上揚，至去年站上高點，主因是房價基期低，以現在市況來說，低總價區域就是看屋熱點，購屋族較易追價，房價就容易被頂上去。