房市／高雄左營百貨聚落成形中　吸年輕族群移入

據官方統計數字，2017至2019年近三年間，高雄市各行政區交易價量每年略有增減起伏，但苓雅與左營區卻逐年穩定成長。專家分析兩區交易價量均上揚的原因，左營區「百貨聚落」的地位正在成形，連帶吸引年輕族群移入；苓雅區「武廟商圈」雖是舊聚落，但機能極佳，近年受惠於新推案增加，中古屋市場也受到拉抬。高雄市地政局統計，苓雅區2019年交易棟數2979件、左營區2019年交易棟數為3597件，近三年均呈現上漲。價格方面，根據《高雄實價網》，苓雅區去年住宅均價20.78萬、左營去年均價20.52萬，均從1字頭漲至2字頭。信義房屋左營明華店店長張政德分析左營交易價量逐年成長的原因，第一，當地除高雄營業額最高的漢神巨蛋外，周邊還有興富發投資興建的悅誠廣場、即將開幕的義联集團「義享天地」，富邦人壽也預計要在博愛路大順路口推出商辦與百貨共構大樓，「百貨聚落正在成形」；第二，博愛路一帶有捷運紅線，交通上有所支撐；綜合上述兩優勢，左營格外吸引年輕族群移入。張政德說，年輕購屋族在左營最喜歡的產品，主要是總價1000萬內2房或3房產品。舉例來說，屋齡10多年的「夏都」社區，單價約24至26萬間，2房總價500至600萬、3房約900至1000萬。至於苓雅區，信義房屋文化店專員許昊暐表示，武廟商圈一帶是早期發展的區域，機能性強，包括市場、五塊厝車站、近國道，因此近年隨著地主釋出土地、舊透天收購改建，建商也開始在當地推出新案，目前至少就有6到10個新建案，連帶拉抬中古屋市場，致使整體交易價量有所提升。許昊暐也說，目前武廟商圈一帶產品多元，但最受歡迎的產品是屋齡10多年中古大樓，每坪均價約19至21萬，3房總價約1000萬，2房則視坪數，約介於550至800萬；透天部分，當地屋齡多30、40年以上，總價600至900萬的巷弄內透天最受喜愛。