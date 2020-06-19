房市／總價千萬　東湖舊公寓vs.汐止電梯大樓怎麼選？

有網友遇買房問題在《PTT》home-sale板上發問，東湖舊公寓跟汐止社區大樓，兩物件皆在1千萬元以下，到底要怎麼選？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德提醒，購屋人應實地走訪附近生活機能，並了解上下班的通勤狀況再做決定。該文章一PO出，引發網友熱議，有網友留言，「東湖到南港這段很熱鬧好嗎？生活機能絕對不差，連影城都有，這段還有捷運站。」也有網友回文，「買在汐止緊鄰東湖有管理有的電梯社區，24小時回收垃圾場地、收發及可租地下室車位，幾乎沒有後悔。」內湖房價最便宜的東湖生活圈，擁捷運東湖站，鄰近汐止、南港，信義房屋東湖樂活店店長呂偉駿指出，東湖生活圈商家集中、生活機能足，周邊有家樂福、連鎖美妝店、哈拉影城等，採買、餐飲都很便利，屋齡5至10年大樓單價約52-60萬元，其中，外圍的安泰街最受首購族青睞，舊公寓三房單價在32～38萬元，總價有機會在千萬內。信義房屋汐止康寧店店長林桓鋒則表示，汐止鄰近台北，但房價相對親民，且機能完備，首購族的詢問度最高的是明峰街、湖前街、民族二街一帶，屋齡在15至25年間，格局多規劃為2至3房，約20-30坪內的電梯大樓，總價落在700至1,100萬內。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德提醒，購屋人應實地走訪附近生活機能，並了解上下班的通勤狀況再做決定，不管是內湖公寓或汐止電梯大樓，其實都是自住客偏好的產品，此外，兩者皆要注意的地方在於，部分住宅靠近山邊，易有潮濕問題。