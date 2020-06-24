房市／老宅能入手嗎？專家說買中古屋最好的屋齡是這數字

購買中古屋，屋齡該如何選擇?房市專家認為，這要看區域，舉台北市為例，蛋黃區房屋保值，老宅還是一堆人搶著買，所以主要看「區域」，至於中古屋理想屋齡是20年內為佳。依照內政部統計，六都當中，以台北市屋齡最高，平均屋齡為34.6年，超過40年的老屋占比超過3成。最年輕則在桃園，平均屋齡為25.5年。有網友在PTT發問:「如果真的要買中古屋，怎麼樣的條件才是適合買的？屋齡30年到35年以內？或者更多40年到50年以內？」屋齡幾年才適合買?信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，並無一定的年限，應就「區域」來看，考量包含經濟面、實用性和安全性，比如說，台北市區段關係，房屋再舊都有人買，不過在北市以外，新房子就比較吃香。大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，屋齡超過30年比較容易會有滲漏水的問題，不過，若要在大台北地區買中古屋，且預算又有限的話，實在難以避免買到老宅，其實有些老屋屋況維持不錯，購買後則須花費一筆整修費用，仍可維持良好的生活品質，同時很多老屋位於機能成熟地段，相對是保值。若談及中古屋理想屋齡，郎美囡認為，理想上以20年內為佳，屋況不至於太差，入住前整修預算也不會太高。不過，她強調，在大台北地區要找20年內且價格親民難度實在是太高，舉例，桃園有些區域因新推案多，屋齡輕反而成為優勢。