房市／八德、平鎮報復性買氣爆發　2房等稀有物件搶手

台灣解封後，不僅出現爆發性消費，連房市買氣反彈力道強勁。根據信義房屋數流部資料，今年前5月，八德和平鎮網路買方留言看屋人數僅次於桃園和中壢，躋身兩大熱區。當地房仲強調說，只要是稀有性物件，包括兩房等，都可用秒殺程度來形容交易熱絡度。信義房屋數位流程發展部提供數據顯示，桃園今年前5月網路留言看屋人數逐月成長，以桃園區最多，其次是中壢區，八德首見列入第三名，平鎮區則擠進了第四名。八德快速竄起成為桃園交易熱區，與其生活機能俱足，及未來交通動能很強有關。信義房屋八德廣豐店店長宋有容表示，近期整個八德交易非常火熱，而且若稀有性強，買方指名度高，舉廣豐商圈為例，2房物件少，只要一釋出即可交易；大潤發商圈附近以桃大建設的物件最吸睛。在疫情過後，八德呈現爆發性買氣，宋有容認為，與「未來性」有關，八德共有5個綠線捷運站點，均已動工，這也是民眾看得見的建設。此外，因鄰近交流道，和公車可直達板橋捷運永寧站等。八德人口成長快速被桃園市政府列為重點政策，積極推動各項交通建設，包括捷運綠線、捷運綠線延伸至中壢及大溪、打通延平路等，未來八德的交通將會四通八達。除此，政府陸續建設八德公共設施，包括兒童美術館、運動中心、圖書館、大湳森林公園、活動中心及社會住宅等。「網路買方增加不少，包含了桃園本地人，和雙北客」宋有容說。至於平鎮也成為網路買方關注區域之一，信義房屋平鎮店主任宋律吾指出，前一陣子悶太久了，解禁之後，平鎮買氣也大幅成長，房價表現相對穩健，也不至於會過度上漲。