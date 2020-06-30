房市／北市地上權風潮再起　壽險、建商出手搶

台北市地上權不斷在市場掀起話題，國產署昨日(29日)地上權案國泰營區以及富邦人壽標下的南港土地旁地上權案。國泰營區權利金底價61.16億元，最後由全球人壽以97.8億元得標，溢價率59.9%；而另一筆受矚目的南港地上權案權利金底價5.76億元，由麗寶建設以7.8983億元得標，溢價率37%。國泰營區基地緊鄰松山機場，面積達2,982坪，由於此次增加商業使用及提高容積率從140%大幅提高400%，因此吸引了2封標單，換算每坪權利金單價327.9萬元，容積單價約81.9萬元，比較旁邊玉山銀總部，冠德建設在2014年不動產市場高點以每坪土地單價155.2萬元買下，容積單價77.5萬元，此次全球人壽標下此標的，價格相差無幾。信義全球資產公司經理王維宏觀察，近年來外商來台投資比例增加，集中在信義世貿商圈、敦化南北路、內科西湖段等商圈，其中以沿捷運文湖線的新大樓比重較高，開發成辦公大樓，將可吸引外商進駐。南港地上權案緊鄰今年5月富邦買下南港玉成段土地，基地面積536.7坪，吸引3封標單，麗寶建設以7.89億元得標，換算每坪單價147.15萬元，容積單價73.57萬元，比較富邦人壽今年以每坪376.5萬元買下南港土地，麗寶建設標下此案地上權，接近所有權7折的行情。去年聯強國際以每建坪100萬元買下聯強國際大樓預售屋拉高了整體南港的氣勢，使得今年富邦人壽以及宏盛建設前來搶南港土地，而未來台北市新增供給以南港釋出最多，未來將會釋6棟台北101辦公樓層。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，此次標售結果出乎意料的搶手，先是最難標售的地上權住宅區土地，此次也看到開發商投標，另外，敦北民權的土地則是兩家壽險搶標，且都是大幅溢價搶標，第三標南港商業區土地，則是壽險、傳產、建商三家搶標的狀況，市況相當熱絡。