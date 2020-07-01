房市／南科還在發展　台南善化蓮潭里房價漲得比竹北兇

受到科學園區拉抬，據最新統計，全台前十名最有錢的里，都由新竹縣市包辦，唯一例外是台南善化區蓮潭里。蓮潭里所在地即是位於南科東側的LM特區，專家指出，由於南科發展前景明確可期，不只LM特區，甚至善化舊市區，自住剛性需求都十分強勁，也由於房市交易熱絡，以LM特區為例，近3年來房價漲幅約有2至4成。財政部依據2017年綜合所得稅資料，統計出全台最有錢的10個里，由於新竹科學園區規模最大，「10大富里」有9個都在新竹縣市，其中唯一一個不在新竹的里，同樣也是位於科學園區附近，也就是南部科學園區東側的蓮潭里。蓮潭里不只年收入高居全台各里第六名，由於當地屬於重劃區（LM特區），近年移入人口也很可觀，2018年初才從「小新里」劃分而成蓮潭里，且今年5月總人口4215人，較去年同期3584人，年增率達18%。住商不動產善化南科店協理楊欣崇指出，南科擴廠規模大且快，由於發展前景明確可期，週邊房市如善化、新市等地，剛性需求十分強勁，且在台灣總體經濟發展沒有重大變化之下，未來的房市交易狀況依然相當樂觀。楊欣崇進一步說明，南科工作族群在善化購屋的主力產品透天與大樓均有。大樓部分，以新成屋2房為主，單價介於16至22萬，含車位總價600萬內；若是透天產品，雙車位的透天別墅最受歡迎，但視地點而有價格上的差異，LM特區內的物件約950至1200萬，舊市區1100至1500萬，若位置比較偏郊區，則約800至1000萬左右。楊欣崇也表示，與竹北相較，善化的房價基期更低，因此近年房價漲幅應比竹北還大，據他觀察，LM特區這3年來，漲福應有2至4成之多。