房市／房子又新又便宜　桃園蛋殼區擠進熱門榜

隨著交通建設推進，北北桃一日生活圈逐步形成，桃園房價相對便宜、新屋多，買氣居高不下，連蛋殼區都熱銷。根據桃園市政府地政局公布資料，今年6月，以龍潭和龜山區交易年增成長最多，親民房價吸睛外，集中交屋也是原因。新冠肺炎爆發前後，桃園房市一直是六都當中受衝擊最小，今年6月住宅買賣棟數3836棟，較去年同期成長11.8%。大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，除了因疫情穩定，利率低，再加上桃園市今年捷運建設、航空城等議題提升亮度，使交易表現一直很出色。桃園區和中壢區仍是桃園市交易棟數最多外，龍潭區和龜山區6月成長幅度最大，分別較去年同期增加60.8%和33.7%。龍潭6月房市交易有爆炸性成長，住商不動產龍潭店店長陳月琴表示，6月交易熱絡與新建案交屋有關，以及二手市場交易熱絡，因在桃園市當中，龍潭房價較為親民，預售屋成交價約20初萬元，若5年內新成屋約15-18萬元，10多年房屋僅12-14萬元。她強調，龍潭之後還要開第二條交流道，預計2021年上半年完工，交通機能再提升，除了本地人購屋，也成雙北移居處。而龜山區依舊是桃園房市焦點之一，包括機場捷運開通和周邊商場林立，往返桃園市區和雙北距離適中，生活機能不輸雙北，房價卻是折半，一直吸引人口移入。對於6月年成長超過3成，信義房屋長庚重劃店店長李德煌認為，與機捷A7站重劃區移轉多有關，至於二手市場部分，因為後疫情時代，屋主對未來房價有所期待，近期則惜售氣氛濃厚。