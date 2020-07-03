房市／北市有錢人發威　再現250萬元以上豪宅

根據實價揭露最新資料顯示，中正區最高房價豪宅「松濤苑」7樓揭露一筆新交易，交易時間為2018年的11月，成交價格每坪為260萬元，成交總價為4.95億元，不過該筆交易登記的原因發生時間在今年上半年，每坪260萬元的成交價格也是今年上半年實價的最高價。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市新一代的指標豪宅不少都進入成屋銷售階段，豪宅客現場看屋多看多比較後，決定購買的意願會較為明確，不過可能因為資金調度或生意太忙等狀況，交易過程也比一般住宅交易要更久。近期市場上的指標豪宅陸續有成交的實價揭露，從交易的狀況來看，雖然投資行為不興盛，但自用換屋的需求穩定，豪宅推案也慢慢的銷售去化。「松濤苑」從銷售至今共有8筆實價紀錄，最高價為6樓2015年8月成交每坪270.6萬元，頂樓戶由集團關係人買下總價8.75億元，每坪單價為260萬元，此次7樓也成交每坪260萬元，即使經歷景氣起伏但房價波動有限，應是業主對於社區仍看好惜售。曾敬德表示，現在豪宅市場仍是自用當道，有些豪宅量體大，但若是有特殊賣點如水岸景觀等，仍受到自用客的青睞，像是西華富邦6年就成交超過300億元，尤其當前QE盛行與低利有利不動產資產價格保值等條件下，豪宅市場仍會維持偶有佳作的表現，不過現在買方以自用為主，置產相對偏弱的狀況下，豪宅市場也不會出現飆風再起的狀況。