房市／賣方讓利1成　首購族擠進蘆洲這裡

新冠肺炎疫情衝擊許多行業，今年初房市交易狀況也受到影響。不過，有第一線房仲業者觀察到，疫情期間，買方唯恐增加人與人接觸機會，不願頻繁到現場看屋，事先透過房仲APP「做足功課」，加上賣方考量未來的不確定性，有1成以內的讓利空間，反而促使成交速度加快。今年初受新冠肺炎疫情影響，不少地區的交易量與去年同期相比，都呈衰退。不過，信義房屋蘆洲復興店主任沈煒騏卻觀察到，疫情期間，帶看量雖的確沒有提高，但因為信義房屋網站及APP提供詳細的物件資訊，包括「720度看屋」，並可以線上與業務人員互動，再加上買方自行上網蒐集區域房市相關資料，「功課做得很精」，後續到現場看屋的準確度也隨之提高；此外，由於整體大環境的不確定性，不少賣方擺脫過去「想賺多一點」的心態，願有1成以內的讓利空間，加速了成交。沈煒騏以蘆洲地區買方為例，對於通勤族來說，首先會鎖定捷運站點周邊的物件，如果同時又是首購族，希望將預算壓在1000萬內，則會進一步依照自己對屋齡、屋況的需求，進一步再看近捷運的公寓3房，單價大約30萬上下，或是近捷運的電梯2房、小3房，單價大約40萬上下；而若是開車通勤族，未必要住捷運站周邊，屋齡20年左右中古大樓，單價約30至35萬，公寓單價則約25萬左右。事實上，根據新北市地政局公布最新的6月份交易移轉棟數資料，蘆洲區移轉棟數274棟，較去年同期年增率成長66%，居各主要行政區之冠；今年上半年1至6月交易移轉棟數資料，蘆洲今年1231棟，也較去年上半年成長26%。交易表現的確在新北市各區頗有逆勢成長的趨勢。沈煒騏總結說，買方看屋準確度提高、賣方願意讓利，使得疫情期間蘆洲地區的交易狀況仍能夠持穩，無論新成屋或是中古屋市場，都有一定的熱度。