房市／新堀江店面空租率高　老屋改出租市場仍夯

財政部統計處日前公布一份報告指，去年全台灣各鄉鎮市區，「住家非自住用」的比例最高者，在高雄市新興區，比例達14.6%。由於新興區內公司行號、金融機構以及商圈林立，專家分析主要原因，應是當地上班族支撐租屋市場。根據財政部最新統計，去年全台灣各鄉鎮市區非自住用房屋占比最高是高雄新興區，達14.6%。值得一提的是，全台灣非自住用房屋比例前5名的行政區之中，也是新興區的屋齡最高，有47.7%都在40年以上；該報告明確指出，這是由於新興區內六合夜市、新堀江商圈發展較早，才讓屋齡普遍偏高。信義房屋新堀江店專員林彥輝分析，新興區尤其六合夜市、新堀江一帶都屬於商業區，無論公司行號或商店都非常多，因此也有不少屋主將老公寓、大樓、透天翻新、隔間後，變成套房，吸引附近的上班族賃屋而居。林彥輝指出，近年新堀江商圈不少店面關門大吉，但因為上班族還是要工作，租屋需求仍在，因此租屋市場並未受到影響，仍然很熱絡，租屋客群包括商圈內工作的美髮業者、鄰近的大立百貨櫃姐，甚至也有公務員或基層警察，都是為了工作方便、生活機能佳，而租屋在此，當地套房租金行情以6000至7000元的產品最熱門。至於六合夜市一帶，林彥輝觀察，獨立套房的租金行情每月也約6000至7000元，若坪數比較大，可達9000元；當地也有一些屋齡較新的大樓，屋主整戶出租給經濟條件比較好的上班族，例如之前有屋主將屋子租給日商公司職員，3房月租金逾3萬元，亦有4房產品租給日商公司主管，月租金達4.5萬元。