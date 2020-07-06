房市／台積電要來了　竹南和頭份怕漲趕緊買　反而交易熱

台積電投資逾3000億，將在苗栗竹南科學園區興建「先進製程封測廠」，7月1日開始施工。根據台積電去年度企業社會責任報告書，整體員工的薪酬中位數，則有163萬元，由於薪資水平高，台積電在竹南設廠後，除帶動就業機會、促進當地產業升級，對於竹南、頭份、大埔的房價會有明顯拉升效果。當地人因擔心房價漲，現在紛紛買房。台積電在竹南科學園區14.32公頃基地興建「先進製程封測廠」，盼明年5月完成第一期7.78公頃北廠房，第二期6.53公頃南廠房尚在規劃中。雖還需約1年左右才會完工，但已預先炒熱周邊房地產熱度，就連苗栗縣政府也順勢推出特定區13筆土地標售案，單價最高的是2筆位於科技商務專用區的土地，每坪24.5萬，另有11筆住宅區土地，每坪單價20萬元，預計月底首次開標。住商不動產頭份中央加盟店店長陳志玄指出，台積電在竹南設廠，將增加就業機會、促進當地產業升級，且由於台積電員工的薪資水準高，對於房價能夠負擔較多，因此對於當地高價產品的去化，以及整體價格的拉升，都會有顯著效果。陳志玄表示，目前竹南、頭份市中心新成屋3房最低總價約600至700萬，根據建商品牌不同，部分成交價可達1000萬出頭；屋齡10年內透天，也約1000萬左右。隨著台積電封測廠開始規劃、施工，去年底至今，當地屋主惜售心態愈加明顯，部分有換屋需求者也開始看屋、購屋，就是怕日後換屋成本越來越高，舉例來說，原本當地建商品牌最好、建案品質最佳的3房新成屋約1000萬出頭，過去2至3個月才能成交1戶，如今每個月都能成交至少1戶。因此，陳志玄推測，竹南與頭份這5年來蓋了不少新建案，每年銷售量約1300至1400戶，但供給仍大於需求，台積電進駐後，仍會需要一段時間去化，但等到去化到一個程度，預計是今年第四季之後，當地房價應會有明顯漲幅。