房市／台中公益路不懼疫情只怕高租金　降租後知名品牌來

台中公益路是知名美食大道，但因租金太高，許多店家撐不下去只好出走，近期房東紛紛開始修正租金行情，希望降低業者展店阻力，而近期的確有統一集團看好當地商機，在公益路推出首家「Simple-Fit」複合概念店，正隔壁另開一間星巴克。由於疫情期間，公益路來客人潮並未減少太多，可說是「不怕疫情只怕高租金」。貫穿西區與南屯區的公益路，堪稱台中美食大道，尤以眾多知名的火鍋店、燒肉店聞名。信義房屋西區公益店店長蔡侑臻指出，因店面租金高昂，這幾年有許多品牌黯然退出，例如赤鬼牛排、美華泰等，不過，因當地商機仍然龐大，且許多房東願微幅調降租金，空下來的店面多半仍能很快就租出去。舉例來說，今年初麥當勞重新回到公益路展店，選中的店面就是曾開過川菜館、水產火鍋的地點，當年川菜館因為月租金暴增近1倍而搬離，麥當勞以月租金45萬進駐，略低於之前的業者，且據傳簽下20年長約；另外，過去公益路大型店面動輒出現破70、80萬的租金價碼，如今大約70萬就到頂，若是較小型的透天店面，整棟月租金則大約是5至7萬元。蔡侑臻說，經歷一波波業者出走潮，目前公益路商圈的房東尚未將房租漲回來，主要是希望先以相對較好的房租價碼，先吸引業者回來開店。相較於疫情期間，公益路商圈來客人潮沒有受到太大影響，可以說是「不怕疫情，只怕高租金」。日前本土美妝連鎖業美華泰全面熄燈，原公益路上的店面，隨即由統一集團接手，開設「Simple-Fit」複合概念店，主打結合7-11便利商店、康是美、BEING fit健身房的「地區型微百貨」，隔壁也開幕全新星巴克門市。蔡侑臻說，大型連鎖店面陸續進駐開張，當地房東對於租屋市場的信心更加強化，看好公益路商圈的活絡，原略有波動的店租行情，也漸趨穩定。