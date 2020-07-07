房市／市區房價一漲不回頭　台南這區親民移居最多

內政部戶政司統計各區戶數，台南永康過去1年來，戶數增加1371戶，居全台南市之冠。專家分析，正台南市區如東區、中西區，生活機能便利，但房價較高；善化、新市等地接近南科，但生活機能仍有發展空間。相較之下，永康擁有便利交通，來往南科也很方便，加上生活機能成熟、未來有捷運行經、房價較市中心親民等優勢，更加吸引人口移入。內政部戶數統計資料顯示，截至今年5月，永康共有8萬7124戶，是全市戶數最多的行政區；過去1年來，永康增加1371戶，從2015年以來，5年則增加了5675戶，數量也都是各區之冠，可見其磁吸人口的程度。信義房屋復國店店長李聿旌指出，永康的居住人口原本就多，長年發展之下，商圈發展成熟，很多人口龐大的里，各自就是一個聚落，如鹽行、復國、成功，近年受到南科、台積電設廠加持，也吸引不少南科工作族群移入。李聿旌說明，相較新市、善化等地，雖然距離南科比較近，但更多人喜愛住在靠近市區，生活機能與學區都比較好的區塊，加上永康有大灣、永康兩座交流道，來往南科也很方便。至於房價部分，永康近交流道屋齡10年左右透天約1100萬，10至15年約1000萬出頭，這樣的價格如果要買在正台南市區，大約只能買到屋齡30年以上的透天。換言之，考量生活機能、房價兩大因素，許多人選擇居住在永康，這也是永康戶數增長數超過台南正市區，以及南科周邊的主要原因。此外，永康本身也有許多建設議題支撐房市。李聿旌盤點永康的五大重大建設議題包括，砲校遷移、推動創意設計園區，未來該區內將有新建的市立總圖與公園等；與東區交界的平實營區，將設置轉運站、萬坪公園，並有南紡購物中心二期即將開幕；捷運藍線預計沿永康主要幹道中華路，從大橋行經兵仔市場、平實轉運站等地；鐵路地下化將自大橋火車站為工程起點，目前已動工；鹽行地區將設置物流及轉運專區，作為永康工業區、亞太工業區、南科的物流倉儲轉運中心。