房市／永和公寓總價低　收租市場近期夯

沒被疫情擊敗！新北市永和今年1至6月的交易量，與較去年同期相較，年增率14%，單看6月份的交易移轉棟數，也比去年6月大幅成長。專家分析，原受疫情壓抑的自住買氣釋放出來，加上房貸利率來到歷史新低，租金行情又未下修，近期永和無論自住或是收租產品需求都很強勁；其中，可以收租的套房或是已經隔好分租隔間的公寓，成交量比過去更高。台灣央行6月底公布5月五大銀行新承作購屋貸款是442.77億，房貸利率則是1.349%，續創新低。信義房屋永和頂溪店店長賴威源表示，永和原本就是以自住市場為主，低利環境下，自住客更願意進場，再加上今年初受到疫情影響，買方看屋意願降低，許多賣方也不願房仲帶看，幾乎處於「停賣」狀況，直到疫情持續「加零」，壓抑的買氣才又釋放出來。他觀察，只要價格「不要偏離行情太多」，自住買方多願意埋單，且捷運環狀線通車後，中和房價有一波漲幅，不少人考量中永和房價愈趨接近，但永和離北市更近，因此購屋意願提高。以當地最基本的產品價位來說，屋齡20年內電梯2房約1200至1500萬，3房約1800至1200萬，4房需2300至2500萬以上。除了自住客回籠，賴威源指出，低利環境、國內外股市較不穩定之下，也讓部分民眾將投資標的轉向房地產市場，永和緊鄰北市，租屋需求龐大，因此近期收租產品的成交件數即有明顯成長，包括套房或是已經隔好分租空間的公寓。賴威源說，這類產品利率高的時期較不好賣，因為投報率沒這麼高，且多半附租約，無法自住；但以現在低利環境來說，買方負擔降低，如果買總價800萬套房，以頂溪捷運站周邊大樓內的套房，月租金可收到1.8萬，且租金行情沒有下修趨勢，等於投資報酬率可達2.7%至2.8%以上，比定存還高。