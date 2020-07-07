房市／台中太原車站500萬可買電梯3房　交易熱翻天

根據信義房屋統計台中各火車站點周邊交易價量資料，太原火車站2019、2018年交易量都是全台中各站之冠，其餘年度也都在前三名之列。專家分析，太原車站周邊之所以交易量多，主要是因屋齡20至30年的舊華廈不少，3房含車位的物件約500至600萬就能入手，對於預算有限的購屋族來說，相當有吸引力。信義房屋統計，太原車站周邊交易量，去年全年有1178件，是台中各火車站唯一交易量超過千件的站點；2018年全年有874件，同樣也是各站點之冠；2012至2017年之間，太原火車站的交易量也一直在前三名。而根據該份統計，太原車站周邊以大樓與華廈的交易占大宗，其次是公寓和透天厝。信義房屋文心昌平店店長謝明哲認為，太原火車站一帶多屋齡20至30年以上的華廈，因為屋齡較舊，因此每坪單價僅約14至16萬，換算成總價帶，買3房含車位約500至600萬。謝明哲進一步說明，相較於北屯區文心路、崇德路，以及松竹火車站一帶，太原站周邊的房價親民許多，但相較於台中火車站附近的東區、中區，屋齡仍相對較新，對於預算有限的購屋族來說，頗具吸引力。但謝明哲也說，台中鐵路高架化後，不僅太原火車站外觀經過翻新，鐵軌下方鋪設人行道、自行車道，並加以綠化，打造為綠空廊道；此外，中市府去年底展開太原地下道填平工程，今年4月完工開放通行，現開始進行兩側人行道施工。兩因素之下，使得市容大有改善，對於買方購屋的意願應會有增強效果，使得當地房價持穩。