房市／高雄抗疫戰將前金區　靠得竟是這條路

受新冠肺炎衝擊，高雄市今年上半年的交易移轉棟數與去年同期相較，年增率衰退15%，不過，前金區卻逆勢成長25%，堪稱「高雄房市的抗疫戰將」。專家分析，前金是蛋黃區，其中古屋市場因機能、學區、房屋的保值性均佳，因此雖然不是高雄交易件數最多的行政區，但卻能維持穩定趨勢，再加上新成屋帶動，上半年交易量才會特別突出。高雄市地政局統計，前金區1至6月交易移轉棟數374棟，去年上半年297棟，年增率達25%，是主要行政區中增幅最亮眼。信義房屋成功漢神店店長吳光祐分析，前金區的交易移轉棟數之所以能在疫情期間，反而比去年還亮眼，首先是受到新成屋交屋帶動，但在中古屋市場方面，交易表現也相當熱絡。吳光祐說明，前金屬高雄蛋黃區，也是傳統的文教區，區內有高雄女中、前金國中等著名學校，亦有中央公園、大立百貨、漢神百貨等綠地與商圈；地理位置方面，也接近近期議題多的亞洲新灣區。也因此，即使前金區幅員小，亦沒有非常突出的建設議題，但光是自身機能，就使當地的中古屋只要價格合理，買方「接手度都很高」。吳光祐表示，前金區中古屋的主力是2至3房含車位的產品，若屋齡20年以上大樓，單價約15至20萬，屋齡20年內，單價約18至23萬；當地亦有透天產品，若是巷弄內透天，總價約800至1200萬，臨路則約1500至3000萬。根據高雄實價網分析，今年上半年前金區交易件數最多位於近中央公園的民生二路；而自2014年以來，該區平均成交單價也呈上揚趨勢，2019年達23.46萬，等於6年來漲幅達28%。