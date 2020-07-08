房市／台中嶺東房價硬比隔鄰便宜1倍　網友激推超強誘因

有網友發現，近期不少建商在台中嶺東推案，好奇當地房市未來發展性是否相當值得看好？專家指出，嶺東有一半以上買方是來自精科園區及台中工業區的工作族群，也有來自彰化、南投的外地客；之所以能夠吸引建商插旗、買方移入，最主要原因在於便利的交通與生活機能，此外，嶺東主力產品單價19至21萬，隔一條筏子溪到南屯市中心的重劃區，新成屋單價直接翻倍，親民房價亦成一大誘因。近期有網友在房市討論平台上PO文詢問，許多建商這幾年砸重金押寶台中嶺東一帶，該處未來的房市發展，是否真的如此看好？回文網友紛紛表示，中科穩定發展，鄰近蛋黃區與高鐵站，嶺東的外來人口確實不斷增加，且目前房價僅2字頭，的確是許多首購族或置產客的目標；也有人分析，嶺東確實頗具前景，因為離大肚山產業廊帶近，生活機能也好，且是原台中市最便宜的區段。信義房屋嶺東忠勇店店長劉晉佑指出，嶺東的買方有一半以上是在鄰近的精科園區、台中工業區工作，由於精科工作族群收入有一定水準，因此多半喜愛屋齡10年內，比較新的大樓，且主要會鎖定總價帶800至1200萬之間，3房含車位的產品，但有一部分預算比較足夠者，也會考慮品質更佳的社區，3房含車位總價約1200至1600萬間。此外，嶺東也有部分購屋族是當地換屋族，或來自彰化、南投等地的外來客。主要原因是嶺東交通便利，上交流道就可連接外縣市，而且當地生活機能方便，房價又比台中市中心便宜，嶺東目前平均單價介於19至21萬間，但隔一條筏子溪，重劃區內新成屋的價格直接翻漲1倍。劉晉佑強調，近期嶺東房市熱度的確頗高，原因有三。第一，先前當地有不少土地招標，建商將推案；第二，台中科大所屬的中護健康學院規劃在嶺東地區闢建新校區，目前正在整地中；第三，今年初受新冠肺炎疫情衝擊，自住需求買方多持觀望態度，如今疫情趨緩，買氣逐漸回溫。