房市／買車位還不如多買房間　轉手恐有困難？

買房預算有限，不少人有疑惑非得買停車位嗎？假設一個車位200萬元，可考慮不買車位，多買一個房間是否會比較適宜。房市專家認為，購買停車位與否，這是考慮購屋者的需求，不過，在一些以車通勤的重劃區等地，若沒有車位，未來轉手恐有困難。部分購屋者認為，停車位動輒就要150萬元或200萬元起跳，入住後，每個月還要繳納清潔費用500元或1000元，不如租車位，每個月租金約3-6千元不等。有的網友甚至認為，車位又不會漲，買了不划算。究竟買停車位還是多買一間房間，這個是預算有限的購屋者一直以來的課題。信義房屋企研室不動產專案經理曾敬德表示，購買停車位與否與需求有關，建議若家中有小孩，還是要買停車位，畢竟颳風下雨的話，若是社區車位，就可避免淋雨風險；甚至有的社區車位供不應求，要租車位也非易事。至於部分網友認為，車位未來不會漲價。曾敬德回應說，隨著房價上漲，車位也是會調漲，只是以5到10萬元幅度慢慢漲；另外，有的建設也會以車位價格去補足房價，或者中古社區因稀有性或供不應求，車位價格還是會往上調整。對於停車位購買與否，大家房屋企劃研究室主任郎美囡同樣認同依需求不同。她指出，車位對於每個購屋人的重要性不一，習慣開車通勤，或家中已有車者，一般建議買房一併考慮購置車位，可省卻不少找車位的時間成本，且在居住人口密度高的區域，車位往往一位難求，然而對於沒有開車的購屋人而言，購買車位並非必要，尤其住宅類型屬於套房或小宅，一般也很少配有車位。不過郎美囡也提醒，有些區域如林口新市鎮等重劃區、新市鎮的位置較適合以車通勤，多數購屋人也習慣開車往返工作地，因此房屋沒有配車位在未來轉手時可能較困難，這也是需要考量的因素之一。