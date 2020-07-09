房市／桃園鐵路地下化話題先燒　中壢和平鎮房市悄動起來

鐵路地下化是城市重要建設，在高雄和台南相繼推動，且成效良好，都市縫合後，大幅改造環境，帶動區域發展，房市能見度大開，同理可證，桃園將推動鐵路地下化且新設5個火車站點，周邊房市已悄悄動了起來。日前，國發會通過「桃園鐵路地下化綜合規劃案」，預計將斥資約1047億元，將桃園、中壢兩大都會區的鐵路地下化，為讓桃園往返台北更便捷，增設5個通勤站，增設（新北）鳳鳴、中路、永豐（桃園醫院）、中原及平鎮等5座通勤車站，實現北北桃一小時軌道生活圈願景。同時桃園鐵路地下化範圍將近18公里，沿線消除掉20個平交道、8個天橋、8個地下道，更有助於都市縫合。高雄近年完成都市縫合，環境改善後，老舊透天等行情都有漲幅，且交易量也攀升，桃園與中壢發展後勢可期。信義房屋中壢站前店店長劉邦淇表示，目前中壢火車站周邊住宅大樓類型的產品，屋齡約20年內，以站前藝術館、榮耀歐洲、維納斯，以及大學園區、科學城、京采與京站為主，已見房價有些許成長，且以大學園區及科學城為例，近期更是釋出稀少，有供不應求的現象。信義房屋平鎮店主任宋律吾表示，對中壢火車站而言，鐵路地下化是將鐵軌等嫌惡設施移除，且增強都市縫合，提升區域發展；對平鎮而論，則因新設火車站，可視為區域利多，尤其現階段鐵軌旁第一排透天，或附近大樓價格每坪僅10萬，未來均看漲。