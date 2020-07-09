房市／士林指標大樓「圓山一號院」　低樓層破盤價出清

根據最新實價揭露資料顯示，士林夜市旁的指標大坪數社區「圓山一號院」，低樓層的二樓與四樓出現每坪64萬元與每坪64.4萬元的破盤價，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，該社區已經進入銷售尾端，業主讓價退場後，除每年省下房屋稅又能將資金作其他更有效率的投資運用，而買方接手後總價也低於豪宅稅的門檻，成交單價相對划算，應是買賣雙方皆大歡喜的結果。曾敬德指出，上一波景氣暢旺時，開發商偏好推大坪數的豪宅產品，但經歷景氣修正後自住客當道，非豪宅區段的大坪數銷售不易，因此反應快的開發商也願意降價收回資金，有些換屋族也認為買的划算而入手。實價資料顯示，4月成交「圓山一號院」的低樓層2樓與4樓，分別成交6998萬元與7338萬元，成交總價低於豪宅稅門檻，買方相對每年房屋稅可以省下不少，成交單價則是每坪64萬與64.4萬元，最近的10筆交易中間樓層每坪多落在68.4~70.7萬元，最低價曾出現每坪63.8萬元的價格。曾敬德表示，低樓層、大坪數、區段與業主打算結案出清，業主出清後可省下每年房屋稅，並且將資金做更有效率的投資，加上實價上曾經出現每坪63.8萬元的低價紀錄，可能都是影響這次成交價格的原因。