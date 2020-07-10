房市／振興券抽房夯　台中南屯11年前中獎者房價漲近6成

振興三倍券使用方式百百種，各縣市政府也端出消費抽房子的優惠來刺激地方經濟，而在11年前消費券時，台中市政府就曾祭出只要民眾使用消費券在台中市消費3000元以上，就有機會抽中當時價值900萬的「消費券豪宅」，經業者證實，當初抽到的幸運兒如今賺到了，因為該房屋位於台中南屯，房價翻漲，單坪價格從11年前約16萬元，上漲每坪約25萬元上下，上漲幅度近6成。當年這場消費券抽豪宅的活動，是由台中登陽建設的「發現登陽」和台中市府一同共襄盛舉，該建案位處南屯八期生活圈，當時仍處正在開發的階段，房市景氣也因金融海嘯而下跌。信義房屋南屯店主任業務蔡賢耀表示，11年過去，如今南屯八期生活圈早已成為台中市一級生活圈，附近除了有大型賣場好市多、秀泰生活旗艦館、迪卡儂外，捷運綠線也即將在年底開通，坐擁G11以及G12兩站交通便利，各項機能以及交通利多讓八期成為今年台中市最夯的區域。蔡賢耀說明，位於八期內的｢發現登陽｣以三到四房39坪到57坪物件居多，隨著生活圈高度發展而身價大漲。台中八期重劃區橫跨台中主要幹道文心路，區內有豐樂、南苑、豐富三大公園，綠覆率達18%，與七期、西區、中科生活圈同被譽為台中房市的「金磚四區」。蔡賢耀指出，八期以大樓為主力產品，5年左右的新大樓單價可以達到30~40萬，依建商、樓層及位置而有價格上的不同，吸引非常多換屋族群；而10年~15年的大樓單價則落在26~29萬之間，15年以上大樓華廈單價在22~25萬之間。另外八期的舊公寓則吸引看好當地未來發展的投資族群，總價在落在400萬左右。