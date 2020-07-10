房市／北投區奇岩重劃區跌深後回穩　小宅夯搶

台北市北投區奇岩重劃區新成屋在2014年陸續完工，全盛時期成交單價可達80萬元，但前些年房價下跌，2018年開始回穩在7字頭，同時近年小坪數當道，讓區內本來為數就不多的小坪數變得超級搶手，吸引非常多天母和士林的地緣客搶購。信義房屋奇岩重劃店專員簡宏宇表示，重劃區內主要為5年以內新成屋，全區約22個建案，總戶數約1,053戶，平均單價介於67~72萬之間，當中有八成以上成屋建案為60~70坪大坪數規劃，吸引許多退休企業主或董事長甚至藝人。而重劃區內20~35坪的小坪數只有兩成，單價在70萬上下，對照士林和天母五年內小坪數新案單價則多介於90萬到100萬之間，因此讓有地緣關係的天母士林首購及新婚族群趨之若鶩。奇岩重劃區為北市首座純住宅規劃的生態重劃區，簡宏宇表示，重劃區內採低密度開發，巷寬介於12米至18米，同時因為近奇岩山，為避免遮蔽天際線而建築限高25米、28米及32米，且最高樓層不得超過10樓，建蔽率低於50%、綠覆率高於60%，每棟樓頂都必須是空中花園，區內更擁有5座功能不同的生態公園，包含奇岩一號公園有親子共融區、二號公園屬於森林公園、大豐公園則屬於運動公園，居住品質佳。交通部份，步行10分鐘可到捷運淡水線奇岩站，15分鐘可至北投市場北投區公所，台灣首座綠建築圖書館北投圖書館也在生活範圍內。簡宏宇說，因為重劃區內一樓店面不能經營餐飲商店，近來更吸引許多歐美人士來此租房甚至買房。