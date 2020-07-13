房市／新光影城、水族館7-8月全開　青埔現加價買房熱潮

桃園青埔高鐵特區話題連連，不論是商場、IKEA和日本八景島水族館均將於今年7至8月開幕，雖然上半年平均單價已上漲近4字頭，因價格仍有期待空間，出現加價買房熱潮。受到新冠肺炎疫情影響而延宕開幕的新光影城預計於7月15日對外營運，IKEA新桃園店也將遷往此地，預計7月23日開幕；緊接著眾所矚目的橫濱八景島海島樂園首座海外分館八景島水族館在8月7日正式營運等。信義房屋海華店專員沈佳表示，商場相繼開幕前後，已為青埔帶來一波議題與效應。根據桃園e指通統計實價登錄數據，今年1-4月青埔交易件數多達339件，平均交易單價為38.13萬元，創近年同期新高紀錄，已有近4字頭的行情。大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，青埔高鐵特區涵蓋到中壢區及大園區，自機場捷運開通後，再拉高區域亮度，尤其購物中心帶動當地商業活動，也強化在地機能，然而吸引買方最主要的關鍵因素，仍在於該區域的交通優勢，以及2-3字頭的房價，不到台北市平均房價的一半，另一方面，由於房價相對低，又具有建設利多，因此價格還有期待空間，也是許多買方有興趣或願意入手的考量原因。擁有高鐵和機場捷運A18站點，從台北車站搭車，最快20分鐘即能抵達，交通機能便利性，加上生活機能陸續提升中，房價後勢仍有期待空間。沈佳指出，最近青埔交易非常熱絡，而大部分買方的認知都願意追價了。