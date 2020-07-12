房市／你家適合裝系統家具嗎？看達人怎麼說

市面上流傳著只有經常搬家換屋的人或租屋族才適合用系統家具；也有部分是認為有小孩、養寵物的人比較適合用系統家具。信義居家表示，系統化家具可量身打造，適合各種屋況，另外，市面上系統家具又分成很多等級及很多款式，可就自身情況進行挑選。以設計者觀點來看，所有人都可以使用系統家具來滿足理想的設計需求。信義居家表示，現在的系統家具不僅規定要具有低甲醛的等級認證，且材質又是雙面耐磨、耐刮的美耐皿製成，清潔維護非常便利；若等級較高的系統家具，更禁得起多次組裝而不變形鬆脫，因此對家中有小孩、寵物、容易過敏或租屋在外的人來說，這樣的家具的確具備居家安全，且清潔保養也相對簡單。信義居家強調，在尋覓合適家具之前，可以檢視自己的需求，這樣才能做出更符合實際使用的設計，系統家具選材的等級和耐用度，與自己預期的使用年限有關，等級較高的價位也會相對變高，但其使用年限會較長；至於色彩與紋樣的部分，現在系統家具也有非常多的花色變化，甚至可完全和各式材質質感相仿，依個人喜好與空間風格作挑選；若是畸零空間或夾層空間，現成家具尺寸無法符合需求時，則可選擇量身訂製的系統家具。信義居家提醒，目前大部分的系統板材都是進口材質，因此不論透過設計師規劃，或自己找系統廠商施工，都要記得要求提供進口證明。此外，還要比較各家的施工手法，尤其櫃體的收邊、接縫處理，最好能看過對方施工的成品，更能有保障。